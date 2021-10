L’Elisir d’amore. Una fabbrica di idee, in onda su Rai 5

L’Elisir d’amore. Una fabbrica di idee è l’opera proposta nella prima mattina di Rai 5. Si tratta di una rivisitazione dell’opera omonima di Donizzeti, realizzata da Manuel Renga, appostamentr per Opera Education – AsLiCo.

Siamo in una fabbrica di sciroppo degli anni 30. Il prodotto messo sul mercato è amaro e disgustoso, non piace a nessuno. Il problema è che all’interno della fabbrica manca dolcezza, manca quel pizzico in più, manca la felicità ma soprattutto nessuno ha il coraggio di dare una svolta alla ricetta, osando.

Nel cast vedremo Gesua Gallifoco, Valerio Borgioni, Guido Dazzini, Alessio Potestio, Selena Bellomi, Tamara Cardo, Anna Gaspa, Maria Concetta Gravagno

