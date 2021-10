Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 ottobre: previsioni della settimana

Cosa avranno in mente le stelle per noi in questa settimana che sta per cominciare? Lo scopriamo come sempre con l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno. Ecco cosa aspettarti questi sette giorni.

Ariete

Avrai una settimana molto più soft di quella appena trascorsa. Questo timpermetyera di ritrovare le energie. In amore tutto procede per il verso giusto anche se all’apparenza qualcosa è in bilico.

Per il lavoro, riuscirai a fare tutto senza stancarti. Marte, ancora in opposizione, potrebbe preparare per te degli ostacoli da superare per raggiungere i tui scopi.

Toro

Devi assolutamente tornare con i piedi per terra. Saranno questi i momenti più opportuni per lasciarti andare. Se il tuo cuore ti sta dirigendo, seguito.

Nel lavoro cerca di non perdere la lucidità. Quasi sicuramente nei prossimi giorni dovrai prendere prendere delle scelte importanti per il futuro.

Gemelli

Per quanto riguarda l’amore, hai Venere dalla tua parte. Questo pare favorire la tua situazione nonostante sia una settimana decisamente no.

Nel lavoro, questa settimana avrai ancora Giove opposto nel segno che ti rallenta nel raggiungimento dei tuoi obbiettivi.

Cancro

Sei in un momento molto delicato, forse anche doloroso. Stai attraversando un periodo di cambiamenti. In amore soprattutto dovresti provare a godere di tutto ciò che di bello ha la vita da offrirti.

Nel lavoro, come sai sei in fase di attesa, ma qualcosa inizia a muoversi. Vedrai che tutto andrà per il verso giusto.

Leone

Hai bisogno di trovare un modo per rilassarti. Tuttavia in questo trambusto le stelle ti daranno la possibilità di cambiare il presente e favorire il futuro.

Per il lavoro, il tempo dei combattimenti non è ancora finito. Questa settimana sarà tempo di letargo.

Vergine

Sei in un momento florido sia in amore che nel lavoro. Innanzitutto sei baciato dal Sole, da Mercurio e da Venere. Tutto va a gonfie vele, non c’è altro da aggiungere. Sarà questa una settimana decisamente top su ogni fronte.

Bilancia

Dovrai trovare la forza dentro di te per combattere le tue battaglie, grandi o piccole che siano. Per fortuna sei più coraggioso di quanto tu creda.

Anche nel lavoro avrai la grinta giusta per affrontare ogni avversità. Facendo i giusti passi potrai ridisegnare il presente al fine di gettare le basi di un futuro solido e stabile.

Scorpione

Sei baciato dal Sole. Questo non può che rendere florido il campo amoroso e quello economico. Cogli l’occasione.

Per quanto concerne il lavoro, la stanchezza e il pessimismo che hai assaporato a inizio autunno saranno solo un lontano ricordo.

Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario la settimana sarà interessante. In amore arriverà il tempo della chiusura di dispute aperte anche da diversi anni.

In campo professionale invece, Giove riuscirà a sorprendere persino voi dal momento che sono in arrivo tante belle novità.

Capricorno

Sei un audace fase della tua vita in cui ardi di desiderio per cambiare le cose. Per fortuna grazie anche a Venere, Mercurio e Sole promettono, avrai delle giornate, nonché delle notti frizzanti.

Nel lavoro, ricorda invece che Marte è ancora dissonante e per ottenere ciò che vuoi, bisogna ancora aspettare un po’.

Acquario

Sei in un turbinio di pianeti in opposizione. Questo ti rende agitato e potresti avere la voglia di cancellare tutto e andare avanti.

Nel lavoro le cose non si mettono meglio. Ma le stelle ti invitano a puntare i piedi a terra e ricominciare proprio adesso, non domani o dopodomani.

Pesci

Novità sentimentali in arrivo. Questa settimana il Sole entrerà nel tuo segno andando a congiungersi a Mercurio e Venere. Potrebbe favorire la tua passione.

Per quanto riguarda il lavoro, le cose stanno trasformandosi già ora nel modo giusto. Devi solo attendere gli inizi di dicembre, per essere protagonisti della grande rivoluzione.

