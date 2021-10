Chi è il fidanzato di Daniela Ferolla, ex Miss Italia?

Daniela Ferolla è uno dei volti noti della televisione italiana, particolarmente apprezzata come conduttrice di Linea Verde (ormai da 7 anni, ndr).

Nata a Vallo della Lucania il 7 maggio 1984, Daniela Ferolla è famosa anche per essere stata eletta Miss Italia nel 2001. In seguito si è laureata in Scienze della Comunicazione a Milano e dopo poco ha cominciato a condurre i suoi primi programmi, recitando anche in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo.

Nel 2011 è stata al fianco di Fabrizio Frizzi per Miss Italia 2011, mentre nel 2013 è comparsa su Rai 1 come inviata di Uno Mattina Estate e La Vita in Diretta. Dalla stagione 2014-2015 è la conduttrice di Linea Verde.

Ma Daniela Ferolla è fidanzata? La risposta è sì: nella sua vita, infatti, c’è una figura piuttosto nota nel settore dell’imprenditoria. Si tratta di Vincenzo Novari, 62 anni, laureato in Economia, ex direttore marketing del gruppo L’Oreal. Nel 2000 ha fondato la compagnia telefonica Andala, che ha poi preso il nome di 3 Italia.

Vincenzo Novari ha mantenuto il suo ruolo di amministratore delegato di 3 Italia fino al 2016, anno in cui ha fatto partire la startup SoftYou, riservata ai servizi a valore aggiunto. Nel 2019 Novari viene nominato CEO della Fondazione Milano Cortina dei giochi olimpici invernali che si terranno nel 2026.

Vincenzo e Daniela si conoscono nel 2004 e tra loro nasce subito il feeling, nonostante la differenza di età. Vivono insieme a Milano. Novari ha anche un figlio, Giulio, nato da una precedente relazione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui