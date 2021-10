Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta con Amedeo Goria: “Sei stato 50 volte ospite con Vera”

Intervistato da Pomeriggio 5, Amedeo Goria ha chiarito la sua situazione sentimentale e viene rimproverato dalla D’Urso

Nella puntata del 18 ottobre 2021 di Pomeriggio 5, è stato ospitato Amedeo Goria, quarto eliminato dal GF Vip 6. Quest’ultimo ha raccontato un po’ il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e ha fatto chiarezza riguardo il suo status sentimentale. Infatti, il giornalista si era dichiarato single prima di partecipare al reality di Canale 5, nonostante fosse fidanzato Vera Miales.

La conduttrice Barbara D’Urso ha chiesto ad Amedeo: “Tu e Vera siete fidanzati?”. Il giornalista ha replicato: “Sono semi fidanzato”. A quel punto, sono intervenute le analiste Rosanna Cancelieri e Silvana Giacobini piuttosto perplesse riguardo le parole dell’ex gieffino. “Voi siete il mezzo di tutto: mezzo fidanzato, mezza incinta. Tu non la ami, non ti nascondere dietro un dito” ha dichiarto la Giacobini. “Io la amo a modo mio” ha risposto Goria in modo tempestivo. “Stai attento. Lei comunque si è già vestita da sposa. Però non sei stato molto elegante. Stai facendo il pesciolotto nel barile” ha affermato dura la Cancellieri.

Dopodiché, la D’Urso ha messo alle strette Amedeo chiedendogli: “Vera ha inventato la gravidanza?” Goria ha replicato dicendo che ha creduto davvero che Vera sia rimasta incinta, poiché è una donna a cui vuole bene. La conduttrice però non convinta ha sbottato: “Sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera. Dai, entri al Gf da single, esci e dici “si però le voglio bene, qualcosa in più di bene…”.

Infine, la trasmissione si chiude e Amedeo Goria è uscito ancora più confuso di prima: addirittura non riesce nemmeno a dire se sia fidanzato o meno.

