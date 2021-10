Chi è Simonetta Agnello Hornby? Età, carriera e vita privata della scrittrice

Ecco chi è Simonetta Agnello Hornby, età – carriera e vita privata della famosa scrittrice

Simonetta Agnello Hornby è una famosa scrittrice e avvocato, il suo primo romanzo intitolato ‘La Mennulara’ lo ha pubblicato quando aveva 57 anni.

La nota e apprezzata scrittrice è nata il 27 novembre 1945 a Palermo, proviene da una famiglia aristocratica palermitana. Da giovanissima ha lasciato la Sicilia per studiare all’estero, dove ha conosciuto un ragazzo inglese Cambridge e lo ha sposato all’età di 21 anni.

Dopo aver conseguito nel 1967 la laurea in Giurisprudenza ha aperto uno studio legale importante a Brixton, per molti anni si è dedicata alla professione di giudice e avvocato, con il tempo ha però scoperto di avere una grande passione per la scrittura.

Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo, La Mennulara, un best seller che è stato tradotto in 19 lingue e nel 2003 le ha fatto vincere il Premio Letterario Forte Village. Nel corso della sua carriera ha pubblicato molti altri libri, con più di un milione di copie vendute, tutti diventati best seller. Tra questi: La zia Marchesa, La monaca, Caffè amaro e altri ancora. Ha scritto anche libri di cucina come Un filo d’olio e Il pranzo di Mosè. Simonetta Agnello Hornby è approdata anche in televisione e in radio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come è stato accennato prima nel 1966 ha sposato Martin, un ragazzo conosciuto a Cambridge, i due si sono poi separati. La nota scrittrice ha due figli, George e Nicolas Hornby.

Simonetta Agnello Hornby sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 20 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

