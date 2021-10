Frittelle cipolle e patate. Questa la ricetta gustosa che oggi nella cucina di Cotto è Mangiato propone Tessa Gelisio.

La ricetta

2 cipolle rosse

600 grammi di patate

Rosmarino

70 grammi di farina

Procedimento

Grattugiare le patate poi le cipolle in una sola ciotola. Asciugale per bene con carta assorbente poi aggiungi rosario e farina. Amalgama bene, dunque forma dei cerchi aiutandoti con dei cucchiai e friggi in abbondante olio di oliva.

