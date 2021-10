Il Cacciatore, quante puntate sono? Ci sarà una nuova stagione?

Prende il via questa sera, su Rai Due, la terza stagione de “Il Cacciatore”, la serie televisiva incentrata sulle vicende del giovane pubblico ministero Saverio Barone. La serie si ispira alla vera storia di Alfonso Sabella, magistrato che entrò a far parte del pool antimafia di Palermo dei primi anni ’90, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (negli attentati morirono anche gli agenti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo).

La serie trae ispirazione da “Cacciatore di mafiosi”, il romanzo autobiografico scritto proprio da Alfonso Sabella ed edito da Mondadori. La terza stagione de “Il Cacciatore” sarà caratterizzata da otto episodi, articolati in quattro serate: ogni episodio ha una durata media di 60 minuti.

Si comincia oggi, alle 21:25, con il primo episodio “Boom”, a cui farà seguito il secondo episodio, “Orgoglio”. L’appuntamento con la serie è previsto per ogni mercoledì sera, sempre su Rai Due, fino al 10 novembre. In questi nuovi episodi, il giovane pm Saverio Barone dovrà far fronte ad una crisi personale che metterà in discussione il suo enorme impegno nella lotta alla mafia.

Al momento non ci sono notizie in merito ad un’eventuale quarta stagione della seguitissima serie televisiva. In caso di novità provvederemo ad aggiornarvi.

