Ecco chi è Daniele Pecci – età – carriera e vita privata dell’attore

Daniele Pecci è famoso attore italiano, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla sua biografia, sappiamo che è nato il 23 maggio 1970 a Roma.

Da ragazzo ha conseguito il diploma magistrale nel 1988, si è poi dedicato alla sua più grande passione, la recitazione. L’attore ha fatto il suo debutto nel 1990 a teatro, lavorando non solo come attore ma anche come regista, due anni dopo è poi approdato in televisione.

In passato ha conquistato non poca notorietà grazie ai ruoli interpretati in varie fiction come Il bello delle donne, Orgoglio e altre ancora. Nel 2005 ha fatto parte del cast di San Pietro e Giovanni Paolo II, due anni dopo è stato uno dei protagonisti di Eravamo solo mille, fiction in onda su Rai Uno.

Nel 2008 Daniele Pecci ha fatto ritorno a Mediaset, recitando nelle fiction L’ultimo padrino e Crimini bianchi in onda su Canale 5. L’anno dopo è approdato al cinema, nel film Fortapàsc di Marco Risi, nel 2010 lo abbiamo invece viso in Mine vaganti di Ferzan Özpetek.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’attore ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo che è diventato padre per la prima volta nel 2008, il figlio si chiama Francesco ed è nato dalla sua relazione con l’attrice Barbara Bonanni. Nel 2016 è nata la sua seconda figlia, Viola, nata dalla storia d’amore con l’attrice Anita Caprioli. Ad oggi non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Daniele Pecci sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte