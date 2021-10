Cotto e Mangiato ricetta del 22 ottobre 2021: sbrisolona senza burro

Nell’ultimo giorno della settimana gastronomica di Cotto e Mangiato, Tessa ci delizia con un dolce. Si tratta della sbrisolona senza burro.

La ricetta

Per la ricetta avremo bisogno di:

1 limone

100 grammi di farina 00

100 grammi di farina di mandorle

50 grammi di amido di mais

100 grammi di zucchero

1 bustina di lievito

70 grammi d’olio

Mandorle intere q.b.

Procedimento

Gli ingredienti vanno tutti uniti in una terrina con questo ordine: buccia di limone grattugiato, i due tipi di farina, l’amido di mais. E poi zucchero, lievito e olio. Impastare tutto per bene. Prendere una terrina, iniziare a sbriciolare l’impasto al suo interno, dunque spargi a piacere delle mandorle, e copri con il resto dell’impasto. Inforna a 180 gradi per una 20ina di minuti.

