Chi è Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy e attrice a sua volta?

Il 5 novembre sarà disponibile su Amazon Prime “Vita da Carlo”, la prima serie TV diretta e interpretata da Carlo Verdone. Tra i personaggi protagonisti di “Vita da Carlo” troviamo anche Caterina De Angelis, 20 anni, che interpreta il ruolo di Maddalena, la figlia di Verdone che investe la maggior parte del suo tempo nello studio.

Quello che forse non sanno in molti è che Caterina De Angelis è la figlia di Margherita Buy, celebre attrice italiana, e di Renato De Angelis, noto chirurgo di Roma.

Anche Caterina ha scelto quindi di intraprendere la stessa carriera della madre. Si è diplomata in un liceo britannico di Roma e successivamente si è iscritta al corso di laurea in scienze cinematografiche all’Università di Exeter (dovrebbe laurearsi entro un anno o poco più).

Vive in Inghilterra, a Londra, ed è proprio Carlo Verdone a raccontare come ha deciso di farle interpretare sua figlia Giulia (Maddalena nella serie TV). Tutto merito della responsabile del casting, Laura Muccino, che gli ha fatto vedere il suo provino senza dirgli che era figlia di Margherita e di Renato De Angelis, amico di Verdone.

“Caterina era irriconoscibile rispetto all’ultima volta che l’ho intravista, almeno sei anni fa – spiega il famosissimo attore e regista a ‘IoDonna’ – Mi ha colpito perché aveva tempi recitativi perfetti: quando si arrabbiava sembrava veramente mia figlia!”.

Caterina De Angelis ha poi spiegato di aver sostenuto il provino per “Vita da Carlo” di nascosto dai suoi genitori. “Mamma, in particolare, mi aveva promesso sostegno in tutto purché non fossi diventata attrice – rivela la giovane attrice – Ma quando ha visto il mio entusiasmo, la faccia felice, ha cambiato idea e ora è una mia fan”.

