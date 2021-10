Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 ottobre: previsioni della settimana

Il mese di ottobre ormai sta per concludersi, quella che sta per cominciare è l’ultima settimana. Vediamo quindi cosa aspettarci dalle stelle, con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Venere è entrato nel tuo segno. Ecco che avrai una settimana piena di passione, proprio come sei tu. Cerca solo di stare lontano dalle tensioni.

Nel lavoro la situazione è tranquilla. Le stelle ti invitano ad evitare le discussioni e a rispondere sempre a tono.

Toro

Purtroppo la situazione sentimentale non è come la vorresti. Per i single tuttavia sta per arrivare la svolta mentre per chi ha il partner, ci saranno grandi soddisfazioni.

Anche nel lavoro il mese che sta per cominciare sarà sicuramente migliore, pieno di relax e di situazioni con spessore.

Gemelli

Sei stato molto paziente fino ad ora ma adesso la misura si è riempita. Sei più forte più energico e hai deciso di allontanare persone pesanti e troppo egocentriche.

Anche nel lavoro, sarai pronto a far entrare nella tua vita persone positive e altamente costruttive.

Cancro

I cancro se amore non vivono. La settimana sarà molto disagiata tuttavia nei sentimento e nelle emozioni. Avrai qualche problema in amore e in famiglia.

Nel lavoro invece sarà una settimana positiva per quanto riguarda i soldi e il lavoro, specie per chi ha una propria attività.

Leone

Per i nati sotto al segno del Leone non manca mai la passionalità e la capacità di prendere delle decisioni. Hai un equilibrio perfetto tra ragione e sentimento.

A lavoro fai la massima attenzione a quello che dici, perché potrebbe esserci qualche fraintendimento che potrebbe portare delle tensioni.

Vergine

Per il Vergine sarà una settimana a dir poco favorevole. Nonostante qualche angoscia riesci sempre a cavartela.

Nel lavoro sei alla ricerca di sicurezze a livello economico, quindi fai di tutto per cercare di mettere da parte qualcosa nel caso ci fossero periodi di crisi in futuro.

Bilancia

Sei in una fase della vita in cui hai bisogno di coltivare il tuo talento e i tuoi hobby vedrai che questo porta all’amore.

Nel lavoro, una nuova conoscenza potrebbe essere preludio di un rapporto che può portare solo soddisfazioni.

Scorpione

Sei in un afase importante della tua vita. Ij amore cerca di stare sereno che qualcosa di positivo sta per accadere.

La situazione lavorativa sarà ottima grazie a diversi pianeti a tul favore: avrai Sole, Mercurio, Venere e Luna dalla tua parte, e anche Saturno ti farà l’occhiolino.

Sagittario

Tutta la tensioni dei giorni scorsi andra via. Avranno finalmente la meglio il desiderio e la passione. I single faranno interessanti e conoscenze.

Nel lavoro le stelle ti invitano a vivere con più leggerezza e positività, fate progetti per il futuro, guardate avanti, adesso avete Marte dalla vostra parte che ti aiuta a essere più ottimista.

Capricorno

Cerca di ritrovare il giusto torno di relax, per affrontare con lo spirito giusto il futuro. Devi dare progetti di vita che possano essere producenti.

Nel lavoro, vuoi la massima serietà da chi collabora con te e da chi condivide con te i diversi settori della tua professione.

Acquario

Sei in una settimana che vedrà non pochi problemi sia in ambito sentimentale che personale o lavorativo. Ci saranno molti problemi da risolvere, oppure potrebbero sorgere delle tensioni, esserci delle discussioni o delle preoccupazioni.

Pesci

Una conoscenza nata per caso potrebbe essere l’inizio di qualcosa di importante. Che sia amore o amicizia, vale la pena dare la possibilità alle nuove persone presenti nella tua vita

Nel lavoro, sei in una fase di recupero grazie a Sole, Mercurio e Venere che sono dalla tua parte. Per adesso goditi la domenica, posi si vedrà.

