Ecco chi è Paolo Galimberti, il fidanzato di Alfonso Signorini, i due stanno insieme da 19 anni

Paolo Galimberti è lo storico compagno del noto e amatissimo conduttore e giornalista Alfonso Signorini. La loro storia d’amore va avanti da 19 anni.

Nei giorni scorsi Signorini è stato ospite di Silvia Toffanin e Verissimo, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita sentimentale. Alla conduttrice ha fatto sapere che il compagno gli è stato molto vicino anche quando era in isolamento per aver contratto il Covid.

Alla Toffanin ha detto: “Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto. Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi. Mia madre lo adorava”.

Parlando del compagno Alfonso Signorini ha anche rivelato: “Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”.

È stato proprio per l’amore che prova per lui che molti anni fa ha trovato il coraggio di fare coming out in famiglia. In una recente intervista il conduttore aveva infatti detto: “Che sono gay l’ho detto alla mia famiglia a 34 anni. Era una domenica, stavamo facendo colazione. Mi ero innamorato del mio attuale compagno con il quale sto insieme da 13 anni e questo mi ha dato il coraggio di dirlo. L’ho detto tutto d’un fiato. Cinque secondi di silenzio, poi mio papà ha detto che lo aveva sempre saputo”.

In passato Signorini aveva anche rivelato che la loro è una relazione aperta. Ma cosa si sa su Paolo Galimberti? Nato nel 1968 oltre ad essere un ex senatore della Repubblica Italiana è anche un imprenditore. Divenne noto nel mondo della politica ai tempi di Forza Italia di Silvio Berlusconi, lui svolgeva il ruolo di il Vice-Presidente Tesoriere. Il compagno di Alfonso Signorini è stato presidente dei giovani di Confcommercio e socio insieme alla sua famiglia nell’azienda Euronics, della quale diventò prima consigliere di amministrazione e poi membro del board di Euronics International. Nel 2004 ha iniziato a far parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce ed è stato consigliere del Cnel dal 2010 al 2012. L’anno successivo Paolo Galimberti è stato eletto nella circoscrizione Lombardia per Il Popolo della Libertà senatore della Repubblica Italiana. Ha vestito anche i panni di segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, è sempre stato molto riservato. Sappiamo solo che è legato sentimentalmente da 19 anni ad Alfonso Signorini. Sara Fonte

