“BBC Sessions”, cosa sappiamo del nuovo album dei Green Day?

Quando i Green Day annunciano un nuovo album, i tantissimi fan della band californiana vanno subito in fermento. Stavolta però non si tratta esattamente di un nuovo disco vero e proprio, ma di un progetto, che prende il nome di “BBC Sessions”. In cosa consiste, esattamente?

Il nuovo lavoro di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool è caratterizzato da 16 brani della pop-punk band, tutti registrati tra il 1994 e il 2001 per l’Evening Show di Steve Lamacq, uno dei programmi storici della BBC. I fan dei Green Day potranno quindi ascoltare le esibizioni live effettuate in quel periodo presso gli studi della BBC di Maida Vale.

Ma quali sono questi brani? Si va da alcuni pezzi molto famosi, come Basket Case, When I Come Around, She e Minority, ad altri brani meno noti e raramente proposti dal vivo dalla band di Berkeley: Church on Sunday, ad esempio, ma anche Walking Contradiction, Prosthetic Head, Castaway e Stuck with me. Tra i sedici brani scelti ci sono inoltre 2000 Light Years Away, Geek Stink Breath, Brain Stew/Jaded, Hitchin’ a Ride, Nice Guys Finish Last, Redundant e Waiting.

Stando a quanto affermato da Billie Joe, queste versioni live sono “anche meglio dei brani originali”. Ogni settimana verrà pubblicato un brano: si parte con 2000 Light Years Away, una delle prime canzoni di successo dei Green Day, contenuta nel loro secondo album Kerplunk, uscito nel 1991 (la registrazione negli studi BBC è del 1994, ndr).

I fan del gruppo statunitense potranno acquistare “BBC Sessions” in vinile (in tiratura limitata a 10000 copie) ma anche in edizione standard, senza dimenticare il formato digitale presente su tutti i digital stores: l’album sarà disponibile dal prossimo 10 dicembre.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui