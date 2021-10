Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta Imma Tataranni, è fidanzata?

Vanessa Scalera, protagonista della famosa fiction Imma Tataranni- sostituto procuratore, è impegnata sentimentalmente?

Vanessa Scalera è una nota attrice nata il 5 aprile 1977 in provincia di Brindisi. È la protagonista di Imma Tataranni- sostituto procuratore, fiction Rai che le ha fatto conquistare un incredibile successo.

Al cinema, in televisione e a teatro ha raggiunto nel corso della sua lunga carriera molti successi. Ha iniziato a recitare quando era molto giovane, fece il suo debutto all’età di vent’anni. Oltre che per il ruolo di Imma Tataranni in moltissimi la ricordano per aver preso parte a molti famosi film come Mari del sud, Il ladro di giorni, Mia madre, Nome di donna, Prima di andar via e altri ancora.

Sono molte le informazioni sulla sua vita professione, ma cosa si sa della sua vita privata? Da circa tredici anni la famosa attrice è legata sentimentalmente al regista Filippo Gili, più grande di lei di dieci anni.

Da sempre molto riservata Vanessa Scalera non lascia trapelare molto della sua vita personale, preferisce infatti tenerla lontana dal mondo del gossip e dai riflettori. Insieme da moltissimi anni lei e il compagno non sono ancora convolati a nozze e non hanno figli.

Sara Fonte

