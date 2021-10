Ecco chi è Antonio Mezzancella – Età – carriera e vita privata dell’imitatore

Antonio Mezzancella è un talentuoso imitatore, è anche un cantante e showman. È nato a Perugia il 2 giugno 1980. La sua carriera è iniziata con l’imitazione delle voci dei vip quando era giovanissimo, capendo di essere bravo iniziò a lavorare nei villaggi turistici come animatore nel 2001.

Nel 2004 ha partecipato al Festival di Castrocaro Terme, dove si aggiudicò la vittoria e non poca visibilità nel mondo dello spettacolo. Nel 2010 è approdato a Tu sì que vales, dove si aggiudicò il secondo posto. Cinque anni dopo ha riscosso un enorme successo con la sua partecipato a Tale e Quale Show, fu infatti lui il vincitore. Ha vinto anche il torneo nel 2019.

Antonio Mezzancella grazie alla visibilità e il successo raggiunto viene spesso chiamato in programmi come Domenica In, L’anno che verrà, Maurizio Costanzo Show e altri ancora. Ha anche prestato spesso la sua voce in varie trasmissioni radiofoniche come M2o, Veronica Hit radio, Radio 105, Radio 1 Rai e Radio Deejay e Radio 2. In radio conduce anche il programma Tutti Nudi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto imitatore e presentatore dal 2016 è impegnato sentimentalmente con la ballerina Georgia Manci. Il loro amore è nato dietro le quinte di Tale e Quale Show. In passato è stato anche sposato, con la sua ex moglie ha avuto due figli, Chiara e Laura.

Antonio Mezzancella sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui