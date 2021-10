Cotto e Mangiato, ricetta 26 ottobre 2021: cipolle ripiene

Per gli amanti delle cipolle, ecco la ricetta gustosa proposta oggi dalla rubrica Cotto e Mangiato. Si tratta delle cipolle ripiene.

La ricetta

Per fare la ricetta di oggi ti serviranno:

8 cipolle

150 grammi di robiola

200 grammi di pancetta affumicata a cubetti

Latte

Procedimento

Taglia la calotta delle cipolle e mettile a lessare dieci minuti. Intanto prepara il ripieno mescolando robiola, latte q.b. e pancetta. Quando le cipolle saranno pronte svuotale, trita il loro contenuto e aggiungilo al composto. Mescola per bene e farcisci lo scheletro delle cipolle. Spolverata di parmigiano sulla superficie e in forno a 170 gradi per una ventina di minut

