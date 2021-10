L’Eredità 26 ottobre 2021, Michele non indovina la parola alla Ghigliottina per la seconda volta

Questa puntata de L’Eredità ha visto come campione nuovamente Michele.

Il campione è giunto al gioco finale della Ghigliottina con 28.750 euro, dimezzato però due volte per poi arrivare a 7188 euro.

Le parole indizio scelte dagli autori sono state:

Tavolo

Correre

Menù

Casa

Piangere

Queste parole hanno portato Michele a scrivere la parola “piatto”, associandola alla parola casa e menù inteso come lista delle pietanze al ristorante.

Ma non è Piatto la parola scelta dagli autori, bensì “Telefono”

Telefono casa citazione dal film di ET, l’allieno che desidera tornare dai suoi simili.

Telefonare per ordinare il menù di una specialità

E correre a telefono, quando squilla bisogna correre per non perdere la chiamata. Poi il telefono da tavolo, ad esempio il mobile telefono fisso (che ultimamente hanno in pochi).

E infine Piange il Telefono, noto brano struggente di Domenico Modugno del 1975.



Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui