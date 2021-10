Dune 2, quando uscirà e tutto quello che sappiamo

Il tweet postato ieri conferma che il sequel di Dune si farà. Il primo capitolo, in questi giorni nei cinema, sta raccogliendo tantissimi consensi ed è già riuscito ad incassare circa 225 milioni di dollari. Proprio questo enorme successo ha spinto i produttori Legendary e Warner Bros che Dune 2 sarà realtà.

“Questo è solo l’inizio – si legge nel tweet – Grazie a coloro che hanno sperimentato Dune finora e a coloro che lo faranno nei giorni e nelle settimane a venire. Siamo entusiasti di continuare il viaggio!”.

Dato che il film del regista Denis Villeneuve lascia le cose parecchio in sospeso, i fan non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio su Dune 2. Per ora, Villeneuve si è limitato a dire che l’adattamento di Dune di Frank Herbert è sempre stato un suo sogno: “Devo ringraziare i fan, il cast e la troupe, Legendary e Warner Bros. per aver supportato questo sogno. Questo è solo l’inizio”.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021