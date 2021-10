Ecco chi è Elisabetta Viviani – età, carriera e vita privata dell’attrice e cantante

Elisabetta Viviani è una nota attrice, cantante e showgirl italiana, nata a Milano il 4 ottobre 1955, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Sin da bambina si è avvicinata al mondo dello spettacolo, interpretando alcune parti nei Caroselli Rai del 1962. All’età di sette anni iniziò a studiare danza, frequentava la scuola di danza classica milanese di Luciana Novarob. Dopo aver conseguito il diploma iniziò a frequentare la scuola di recitazione accademica filodrammatica di Milano.

Il suo debutto avvenne a teatro nel 1974, recitando in Lo spirito del bosco, ottenne poi il suo primo ruolo di protagonista ne Il giorno in cui sequestrano Papà. Nello stesso anno approdò nei panni di protagonista nella trasmissione in tv dell’Operetta No, no, Nanette.

Nei panni di cantante Elisabetta Viviani ha poi interpretato La banda dei cinque, sigla di un telefilm poliziesco e Tarzan Tarzan. Ottenne un incredibile successo nel 1978 con Heidi, furono un milione e mezzo le copie vendute. L’anno dopo canta Canzone Logica. Nel 1981 ha recitato il ruolo di Carolina nel film Asso con Adriano Celentano. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 1982 con il brano C’è.

La nota attrice, cantante e showgirl approdò poi sul piccolo schermo a E’ domenica e La sai l’ultima?, nel 1993 ha condotto E’ domenica, tre anni dopo è stata invece al timone di Telesveglia su Rete 4. Tanti altri sono i successi conquistato da Elisabetta Viviani, tra le tante cose nel 2008 è uscita una raccolta ‘Elisabetta Viviani’ e ha preso parte su Rai Uno del programma di Carlo Conti I Migliori anni. L’anno dopo è uscito il brano Il ballo del cucù.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1976 si legò sentimentalmente al calciatore del Milan Gianni Rivera, dal loro amore è nata la figlia Nicole Maria Luisa. La loro storia d’amore, però, non durò a lungo.

Elisabetta Viviani sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

