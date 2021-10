Chi è Francesca Antonini, la moglie di Giorgio Tirabassi?

Ecco chi è Francesca Antonini, la moglie del famoso attore Giorgio Tirabassi

Francesca Antonini è un’ex ballerina e gallerista, nota soprattutto per essere la moglie del famoso e stimato attore Giorgio Tirabassi.

Non sono molte le informazioni su di lei, è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Non è noto quando sia nata, sappiamo che era all’apice della sua carriera quando ha incontrato l’attore, in quel periodo ballava con una compagnia di danza contemporanea e lavorava anche in una galleria d’arte.

Poco dopo Francesca Antonini ha dovuto abbandonare la sua carriera di ballerina a causa di un infortunio, da quel momento si è dedicata solo al suo lavoro nella galleria d’arte. Nello stesso periodo è diventata mamma per la prima volta, si divideva quindi tra il lavoro e il ruolo di madre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex ballerina e l’attore sono convolati a nozze nel 2012, stavano però insieme già da molto tempo. Quando sono diventati marito e moglie avevano già avuto i loro due figli, Filippo e Nina. In passato i due hanno vissuto un momento di crisi sentimentale che li ha spinti a separarsi per qualche mese.

Lo stesso attore durante una passata ospitata a Vieni da me aveva rivelato: “Ci siamo separati per cinque o sei mesi. Separati con le crisi e con tutte le cose del caso. Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho un’intesa ancora adesso che è importante”.

Giorgio Tirabassi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 ottobre 2021 su Rai Uno.

