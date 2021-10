GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 13: “Ma è inizato il GF Vip?”

Scusate ma il GF Vip è iniziato? No perché non può essere quello che va in onda il lunedi e il venerdì su Canale 5. Forse mi ero abituata troppo bene con la scorsa edizione, ma quest’ anno è inguardabile. Io Soleil non la tollero, ma meno male che c’è lei in quella casa! Crea dinamiche, l’unica a farlo ed è giusto che sia la preferita del pubblico. Nonostante sia parte del copione di Ciccio Pasticcio (cit) almeno fa sclerare la gente e ci regala qualche litigata trash. Il cast sulla carta non era male, purtroppo solo sulla carta. Se togliamo Soleil cosa guardiamo? Gli allenamenti di Aldo? Manuel che suona il piano? Katia che gorgheggia? Carmen Russo che fa le polpette? Gianmaria che dorme? Lulù che si trucca? Capite che serve un elemento come lei?

Il momento di Manuel che canta Ultimo è stato molto bello, ma è possibile che di questo ragazzo, ci parlino solo della sua disabilita? È vero che in casa non crea dinamiche, però non si può ogni puntata puntare e usare il suo problema. Sarò cinica, ma per me stanno sfruttando molto male una tematica così importante.

Che dire del momento “io mammate e tu?”

Capisco che Patrizia Mirigliani sia preoccupata per il figlio, perché non è molto che è uscito dal tunnel della droga, e per lui le delusioni sono pericolose, capisco che Nicola ha bisogno di affetto e amore e alla prima che gli ha dato un segnale, si è attaccato in maniera esagerata, capisco tutto, ma Nicola svegliati amore mio…

L’unico a non aver capito che a Miriana non frega una mazza è lui… è vero che lei è sempre stata sincera, è vero che gli ha sempre detto che ha solo un’attrazione, ma se sai che uno è innamorato, non ti infili nel.letto, anche perché non è che parlano di letteratura,inutile che la Trevisan dica che si sono dati mezzo bacio, perché vediamo tutto… Non puoi di notte ballare la Hula sotto le coperte e di giorno chiedere un distacco, povero Nicola, così lo fa impazzire!

Non ho un preferito quest’ anno, tutti hanno qualcosa che non mi piace, Davide Silvestri però, è quello che si avvicina di più a quello che amo in un reality. Sa che è all’ interno di un gioco e gioca, fa strategie e studia gli avversari, ma non ha nulla di personale contro di loro. Specifica sempre, che gli attacchi che fa sono inerenti al Gioco. Il suo momento con il video del padre, l’ho trovato di una normalità bellissima. Non ha storie strappalacrime alle spalle, ma tutti possiamo immedesimarci in lui, non ha drammi da raccontare, ma ha dalla sua ha la forza della semplicità e lo dico di nuovo della normalità. Il difetto che ha Davide da non renderlo il mio preferito è che si è legato troppo a Soleil e Alex, e spesso si fa trascinare nelle loro dinamiche. Davide mi conquisterebbe al 100% solo se diventasse un battitore libero.

Ma quando potrà essere nominata Katia Ricciarelli? Qual è la data da contratto? Io la trovo veramente pesante, anzi la più pesante la dentro. Ha una parola ‘buona’ per tutti, ma guai a farle una minima critica. Pippo ora ti capisco e ti lovvo?

In nomination ci sono Francesca, Ainett e Carmen, non fatemi scherzi e facciamo uscire la Cipriani vi prego, perché quelle sceneggiate senza lacrime non si possono vedere. Ieri quando hanno fatto uscire il fidanzato sembrava stesse partendo per la guerra, facciamola ricongiungere al suo adone, tanto in casa è un comodino, non dà nulla.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

