Chi è Michela Motoc, nuova fiamma di Walter Zenga?

Cenni biografici su Michela Motoc, nuova fidanzata di Walter Zenga.

Terzo divorzio in arrivo per Walter Zenga. Pare sia giunto al capolinea il matrimonio dell’ex portiere dell’Inter con Raluca Rebedea, sposata nel 2005, quando allenava la Steaua Bucarest. Il settimanale “Chi”, in esclusiva, ha paparazzato il calciatore a Milano, in compagnia di colei che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata, Michela Motoc, bionda modella e hostess. Negli scatti, i due passeggiano per le vie della città, mostrando una complicità che non lascia spazio ad interpretazioni. Secondo quanto riferisce il noto settimanale di gossip, i due sarebbero ormai inseparabili e Zenga, che fino a qualche tempo fa viveva a Dubai, sarebbe disposto a tornare in Italia per amore e sarebbe già alla ricerca di una squadra da allenare.

Michele Motoc ha 31 anni, è rumena di origini, ma è cresciuta in Veneto, precisamente a Cavaion, in provincia di Verona. Nel 2016, si è classificata al terzo posto al concorso “Miss Europa Continental”. Il primo incontro con Walter sarebbe avvenuto a Dubai, dove Michela viveva e lavorava come modella. Attualmente, le presentazioni nelle relative famiglie non sarebbero ancora avvenute. Molto seguita sui social, Michela è solita dare ai suoi followers i consigli di bellezza e di benessere, essendo da sempre molto attenta all’alimentazione e alla cura del proprio corpo.

Maria Rita Gagliardi

