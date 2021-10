Auguri per la tua morte, arriva un terzo capitolo? Quello che sappiamo ad oggi

“Auguri per la tua morte”, uscito nel 2017, è riuscito ad incassare qualcosa come 125,4 milioni con un budget di appena 5 milioni. Il film, che vede come protagonista Jessica Rothe nei panni di Theresa “Tree” Gelbman, ha ottenuto davvero un grande successo, tanto da spingere i produttori a realizzarne anche un sequel.

Il secondo film, “Ancora auguri per la tua morte”, è uscito nel febbraio 2019, ottenendo 64,2 milioni di dollari a fronte di un budget di 9 milioni. Sebbene il riscontro non sia stato all’altezza della prima pellicola, sembra proprio che avremo a che fare con un terzo capitolo.

Di recente le speranze di vedere un terzo film si erano fortemente affievolite, ma uno scambio su Twitter tra il regista Christopher Landon e Trenton Ryder. Stuzzicato da Ryder sull’eventuale terzo capitolo, il regista ha risposto così: “Potrei avere notizie all’orizzonte per te”, lasciando intendere che il terzo film è tutt’altro che impossibile. Di recente si è parlato anche di un sequel cross-over con Freaky.

I might have some news on the distant horizon for you. ???? — christopher landon (@creetureshow) June 3, 2021

Ma di cosa parlano i primi due film? “Auguri per la tua morte” e “Ancora auguri per la tua morte” vedono la protagonista Theresa intenta a smascherare colui che vuole ucciderla, ma rivivendo sempre lo stesso giorno (non a caso qualcuno l’ha definito un “mix” tra Ricomincio da capo e Scream, ndr).

