Ecco chi è Fernando Aramburu – età – carriera e vita privata dello scrittore

Fernando Aramburu è un noto scrittore, saggista e poeta basco, nato il 4 gennaio 1959 a San Sebastián, in Spagna.

Lo scrittore si è laureato all’Università di Saragozza in Filologia, per molti anni in Germania ha insegnato spagnolo. Nel tempo ha poi iniziato a dedicarsi alla sua grande passione, la scrittura, scrivendo non solo romanzi ma anche saggi, libri per ragazzi, racconti e poesie.

L’ultima opera di Fernando Aramburu, intitolata ‘Patria’, gli ha fatto ricevere importanti e prestigiosi premi, il Premio de la Crítica 2016, il Premio Nazionale di Letteratura per la Narrativa di Spagna 2017, il Premio Strega Europeo nel 2018 e nello stesso anno il Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Molte sono le sue opere che sono state tradotte in italiano, tra queste i romanzi Il trombettista dell’Utopia del 2003, Anni lenti del 2012.E ancora: I rondoni, del 2021, i racconti I pesci dell’amarezza e Dopo le fiamme, del 2006 e il saggio del 2015 Il rumore di quest’epoca. Nel 2008 in Italia è uscito anche Vita di un pidocchio chiamato Mattia, noto libro per ragazzi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto scrittore è sposato con una donna di origine tedesca, i due si sono conosciuti all’Università di Saragozza. Di recente parlando della moglie ha detto: “Era così bella, con dei capelli biondi ricci e degli occhi così meravigliosi che… lei si innamorò immediatamente di me!”. Fernando Aramburu sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 ottobre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

