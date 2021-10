Oroscopo di Paolo Fox dal 1 al 7 novembre: previsioni della settimana

Un nuovo mese si accinge a cominciare. Ma quali saranno le previsioni delle stelle? Vediamo insieme i consigli con l’oroscopo di Paolo Fox, per tutti I segni zodiacali per la settimana che sta per cominciare.

Ariete

Se la prima parte della settimana non andrà nel verso giusto la seconda parte per i single sarà un buon momento. Per chi esce da una storia importante, potrà avere molte occasioni di andare avanti

Per quanto riguarda il lavoro, i primi giorni saranno giù di corda. Ma a finse settimana riuscirai ad avere successo.

Toro

Per coloro che hanno cominciato una nuova vita, e vuole rivoluzionare tutto, questo è il momento giusto. Cervca di non essere troppo polemico.

Nel lavoro sei rimasto scosso un poco da un evento che ti ha traumatizzato in questo periodo. Ma sappi che le stelle sono con te.

Gemelli

Sbaglj a credere di poter fare tutto. Anche in amore devi andare avanti secondo ritmi naturali senza pretendere tutto e subito.

Nel lavoro cerca di ponderare bene le cose necessarie da quelle superflue per evitare di perdere troppo tempo in cose inutili.

Cancro

Se hai una relazione inutile sul groppone, è giunto il momento di chiuderla. Per I separati, potrebbe giungere una nuova storia.

Nel lavoro, puoi recuperare forze ed energie rispetto all’inizio settimana. Non difendere chi non lo merita, cerca di essere obiettivo.

Leone

Per fortuna in amore le cose cominciano a girare come vorresti. Avrai una bella settimana positiva da ogni punto di vista.

Anche nel lavoro, ti sentitai meglio rispetto alla scorsa settimana e sarà una settimana molto propizia.

Vergine

Ci sono delle situazioni in sospeso che hanno bisogno di essere chiarite. Hai bisogno di essere autocritica e di mantenere fermezza dal punto di vista montale.

Nel lavoro, la settimana è iniziata in modo un po’ pesante ed alcuni si rendono conto che non possono fare tutto come prima.

Bilancia

Sei in fase di recupero rispetto ai mesi scorsi. Avrai una settimana positiva e riuscirai a fare tutto quello che vuoi.

Nel lavoro sarà la settimana perfetta per avanzare richieste, per far partire progetti, per risolvere problemi, trovare soluzioni.

Scorpione

Sei amante delle novità, quindi sei hai in erba qualche storia nata di recente, può darsi andrà meglio di quanto ci si aspetta.

Nel lavoro, dovrai lottare contro qualcun altro e non sarà facile spuntarla, ma devi provarci perché è molto importante combattere

Sagittario

Stai lontano dall’ansia e dell’angoscia. Anche se qualcosa non va come vorresti, i contrattempi fanno parte della vita.

Nel lavoro, la settimana non andrà come vorrai, ma situazione migliorerà nel weekend. Questa è la settimana perfetta per darsi all’amore.

Capricorno

In amore non ci sono particolari novità. Forse perché esci da un periodo molto faticoso che ti ha tolto tutte leenergie.

Per il lavoro, in questa settimana recupererai sia dal punto di vista fisico che mentale, dopo le fatiche delle giornate di giovedì e venerdì.

Acquario

In questa settimana senti proprio il bisogno di ritrovare quella serenità perduta a causa di giorni difficili.

Ricordiamo che hai dovuto vedertela con molte difficoltà sia dal punto di vista economico che lavorativo, recupererete forze ed energie nel fine settimana.

Pesci

Se vuoi avere successo in amore, il trucco sta nella pazienza. E anche se sei in dubbio cerca di concentrarti sulle cose belle che ci sono state.

Nel lavoro non avere fretta, piuttosto prenditi del tempo, tanto tempo, per 0rendede le giuste decidioni.

