Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 1 al 5 novembre 2021: Rossella in pericolo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 1 al 5 novembre 2021.

Nella puntata di lunedì 1 novembre 2021, Rossella è al centro di una tesa discussione fra due persone a lei care, ma a minacciare la sua tranquillità potrebbe essere Mattia. L’arrivo a Palazzo di Serena ed Elisabetta viene accolto con gioia da tutti, ma non da Irene. Vittorio e Speranza capiranno quello che provano l’uno per l’altra?

Nella puntata di martedì 2 novembre 2021, Mattia cerca di accorciare le distanze con Rossella ma, proprio quando pensa di esserci riuscito, qualcuno si intromette, aumentando la sua rabbia e frustrazione. Irene, nonostante sia felice del suo arrivo a casa, è gelosa delle attenzioni che Serena e Filippo riservano alla sorellina Elisabetta. Proprio quando sembra che Vittorio sia pronto a lanciarsi in una storia con Speranza, qualcosa potrebbe farlo ricredere.

Nella puntata di mercoledì 3 novembre 2021, Michele, determinato a riconquistare Silvia, decide di abbandonare l’atteggiamento passivo degli ultimi mesi. Rossella e Riccardo sembrano sempre più complici. Mattia mostra pericolosi segnali di rabbiosa insofferenza verso le donne. Speranza, incoraggiata da Guido e Mariella e dalla crescente vicinanza con Vittorio, decide di parlare con suo padre per comunicargli la sua decisione di studiare Veterinaria. La ragazza, però, non affronta la discussione da sola.

Nella puntata di giovedì 4 novembre 2021, Roberto, in occasione di un imminente salone nautico, dà per scontata, insieme a lui, la presenza di Marina. La donna, però, per non scontentare il marito Fabrizio, è indecisa sul da farsi. Silvia, messa alle strette sia da Michele che da Giancarlo, deve prendere una decisione sul suo futuro sentimentale. Alla Terrazza si festeggia il battesimo di Federico.

Nella puntata di venerdì 5 novembre 2021, il rapporto fra Marina e Fabrizio, tra alti e bassi, sembra ritrovare una certa stabilità, ma una bomba rischia di abbattersi sulla loro relazione e rompere di nuovo i loro equilibri. Silvia deve finalmente decidere se salvare il matrimonio con Michele, oppure iniziare una nuova relazione con Giancarlo. Clara deve affrontare la presenza contemporanea di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico, sperando che la tensione fra i due non riesploda.

Maria Rita Gagliardi

