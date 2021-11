Che malattia ha avuto Isabella Ricci di Uomini e Donne? Cosa sappiamo

Isabella Ricci, dama del trono over di Uomini e Donne, ha rivelato al magazine del programma condotto da Maria De Filippi di aver dovuto affrontare dei problemi di salute molto seri, che le hanno danneggiato l’udito.

Nel corso dell’intervista, infatti, Isabella Ricci ha spiegato di aver avuto un tumore in passato e di essersi sottoposta a cicli molto intensi di cure. “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito – le parole della dama al magazine di U&D – Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”.

Una precisazione che la dama ha voluto fare anche in risposta alle battute ricevute nelle scorse puntate della trasmissione. Sia Gianni Sperti che Armando Incarnato si erano rivolti nei confronti di Isabella Ricci con tono ironico, puntando il dito sulle sue difficoltà nel sentire.

Un riferimento che non era affatto piaciuto alla dama, che già durante il programma aveva replicato seccamente a Gianni e Armando, precisando che non si trattava di un argomento su cui scherzare e che le sue difficoltà uditive erano causate da problematiche molto serie.

Nell’intervista la dama del trono over ha chiarito cosa le è accaduto, soffermandosi anche sugli screzi con Sperti: “Le cose che dicono non mi toccano assolutamente – ha detto Isabella Ricci – Ciò che mi infastidisce il più delle volte sono le parole di Gianni, ma più che altro perché non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”.

