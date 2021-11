L’Eredità 1 novembre 2021, Flavia non indovina la parola di quest’oggi alla Ghigliottina

Torna Flavia per il gioco finale de L’Eredità nella puntata di oggi, 1 novembre 2021.

Cantante e musicista, si ritrova dinnanzi all’omonimo conduttore del programma per La Ghigliottina e dopo un percorso decisamente accidentato (quattro dimezzamenti per lei) si trova a concorrere per 13.125 euro.

E sono queste le parole scelte dagli autori per trovare la parola misteriosa:

Aprire

Temporale

Guerre

Tassa

Rapida.

Flavia ha scelto Acqua, parola un po’ forzata come da lei stesso ammessa.

Ma non è Acqua la parola scelta dagli autori, bensì Successione.

Aprire una Successione.

Una Successione Temporale.

Le Guerre di Successione.

La Tassa di Successione, è quella che si paga sui beni per l’eredità di un caro dipartito.

Rapida Successione, quando si fa una serie di cose rapidamente.

