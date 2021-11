GF Vip 6, Fico contro Soleil per il feeling con Belli: “Ci penserei prima di andare con un uomo sposato”

Soleil e Alex hanno raccontato un po’ il loro feeling all’interno della casa del GF Vip 6 e interviene Raffaella Fico

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più complici all’interno della casa del GF Vip 6. I due infatti si sono lasciati andare in atteggiamenti molto particolari, che denotano che ci sia qualcosa in più rispetto ad un’amicizia. Questa sera i due sono stati chiamati i confessionale per svelare qualcosa del loro rapporto ad Alfonso Signorini.

“Ci attraiamo, abbiamo una complicità pazzesca. E’ una cosa energetica” ha esordito così Soleil. A quel punto, il conduttore Signorni ha chiesto se i due si conoscessero prima di entrare nella casa. “Non ci conoscevamo, anche se ci siamo incontrato ad un evento in piazza del Popolo…” ha replicato Alex. I due hanno però confermato che il loro legame è soltano amicizia tra uomo e donna e non c’è nulla di malizioso.

Dopodiché, è intervenuta Raffaella Fico e ha lanciato una stoccata a Soleil: “Io ci penserei prima di andare con un uomo sposato…”. Immediata e pungente la replica della Sorge, che ha dichiarato: “E’ una risposta banale quanto la tua persona”. Infine, la Fico ha chiosato con una nuova frecciata: “Beh detto da te”.

Come è noto, Alex Belli è sposato con Delia Duran. Quest’ultima infatti ha avuto qualche perplessita riguardo il comportamento del marito, poiché lo vede cambiato nella casa, visti gli atteggiamenti con Soleil. La replica di Belli alla moglie è stata: “Stai tranquilla, perché non sono cambiato, ma sono sempre stata la stessa persona”

