Ecco chi è Massimo Wertmüller – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Massimo Wertmüller è un famoso e stimato attore e regista italiano, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera a teatro, al cinema e in televisione.

L’attore è nato il 13 agosto 1956 a Roma, è il nipote della famosa regista Lina Wertmüller. Debuttò in teatro nel 1976 con Luci di Bohéme, due anni dopo iniziò a frequentare il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Fondò poi il gruppo comico La Zavorra insieme a Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Silvio Vannucci, Patrizia Loreti e Shereen Sabet.

Massimo Wertmüller debuttò poi al cinema nel 1984 con il film La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia. Ha recitato anche in Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada, Sotto.. sotto.. strapazzato da anomala passione, Al limite, cioè, non glielo dico, Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico, In una notte di chiaro di luna e altri ancora.

Tanti i successi conquistati anche sul piccolo schermo, soprattutto con il ruolo del commissario Giorgio Pettenella nella serie La squadra, in onda su Rai Tre. Lo abbiamo visto anche nelle serie RIS Roma, nei panni del generale Abrami e in quelli di Mariotto Segni in 1992 su Sky. Di recente lo abbiamo visto anche in Mina Settembre e Noi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, da molti anni è legato sentimentalmente con la collega Anna Ferruzzo. Dopo una lunga relazione i due sono convolati a nozze nel 2018. Massimo Wertmüller sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 2 novembre 2021 su Rai Uno. L’attore approderà in studio per ricordare il collega e amico Gigi Proietti. Sara Fonte

