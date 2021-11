Madame è fidanzata? Cosa sappiamo sul suo stato sentimentale

“Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.

Così Madame in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” durante lo scorso Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Voce” riscuotendo molti apprezzamenti ed elogi dalla critica e dal pubblico.

Madame – il cui vero nome è Francesca Calearo – ha concluso la kermesse sanremese all’ottavo posto, che può essere considerato un ottimo risultato per una giovane che compirà 20 anni il prossimo 16 gennaio. Inoltre, Madame è riuscita ad aggiudicarsi il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Ma tornando alla sfera sentimentale, in molti si sono chiesti se in questo momento fosse presente una persona nella vita di Madame, che nel frattempo è diventata un’icona gay. Alcuni sostengono che la giovane artista abbia voluto fare “coming out” per farsi vedere con la sua fidanzata. Tuttavia, almeno fino ad ora, non sono emerse indiscrezioni relative alla fortunata o al fortunato, pertanto ad oggi non sappiamo se Madame sia fidanzata o meno.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui