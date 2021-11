Cotto e mangiato ricetta del 2 novembre 2021: spiedini di pollo allo zenzero

Per una eccezionale e gustosa Ricetta non puoi non seguire l’appuntamento quotidiano con la rubrica di Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio propone infatti degli spiedini di pollo allo zenzero

Ricetta

Per preparare gli spiedini di pollo con lo zenzero, avrai bisogno di questi ingredienti:

70 ml di salsa di soia

70 ml di olio di semi

70 ml di acqua

1 cucchiaio di miele di castagne

500 grammi di pollo

120 ml di yogurt magro

Succo di 1 limone

Zenzero

Procedimento

Partiamo con la preparazione della salsa per la marinatura del pollo. In una ciotola mescola salsa di soia e olio di semi. Aggiungi anche l’acqua e il miele di castagna w metti da parte. Taglia il pollo a cubetti e infila negli spiedini, poi intingi tutto nella emulsione preparata e tieni a macerare qualche ora. Nel frattempo prepara la salsa in cui intingere il pollo una volta cotto. In una ciotola mescola yogurt e succo di un limone, dunque grattugia dentro dello zenzero. Metti da parte.

Una volta pronto il pollo, scolalo e mettilo in una teglia foderata con carta forno. Preriscaldato il forno dunque cuoci una ventina di minuti a 170 gradi. Quando sarà cotto servilo accompagnato dalla salsa allo yogurt. Ed è Cotto e Mangiato.

