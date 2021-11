Come partecipare a Una parola di troppo condotto da Giancarlo Magalli?

Il passaggio da un programma come “I Fatti Vostri” ad un game show come “Una parola di troppo” non era certamente semplice, ma Giancarlo Magalli sembra molto entusiasta di ripartire e lanciarsi in questa nuova avventura.

Il programma andrà in onda dal lunedì al giovedì alle 17:15, su Rai Due, e sarà condotto proprio dal presentatore romano, che parla di “separazione consensuale” per raccontare l’addio alla trasmissione “I Fatti Vostri”.

“Vengo da 30 anni dello stesso programma, I Fatti Vostri, dove ho lasciato un pezzetto di cuore anche se la separazione è stata consensuale – riporta IoDonna – Ma devo dire che cambiare mi ha fatto bene”.

Nel gioco si sfidano ogni puntata tre coppie di concorrenti: chi indovina più parole aumenta il proprio montepremi. Solo una delle tre coppie riuscirà ad arrivare al gioco finale, dove potrà provare a portare a casa l’intero montepremi accumulato e guadagnare inoltre il titolo di “campione di puntata” e il diritto di tornare a giocare nella puntata successiva.

Ma è possibile partecipare come concorrenti al nuovo game show condotto da Magalli? Ebbene sì, dato che è in corso il casting finalizzato alla selezione di coppie.

E’ proprio la produzione del programma ad invitare gli utenti a partecipare di persona e magari segnalare un amico, un vicino di casa, un parente che abbia voglia di giocare in coppia ad “Una Parola di troppo”. Per partecipare si deve pertanto scrivere in redazione all’indirizzo redazione.casting@standbyme.tv, oppure telefonare ai numeri 0683535010 o 3426355086.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui