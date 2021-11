Suor Angelica, in onda su Rai 5

Suor Angelica è l’opera che terrà compagnia gli spettatori nella mattinata mattinata martedì 2 novembre su rai 5. Il palinsesto ha deciso di proporre una versione un po’ data, risalente al 1957. Suor Angelica è un’opera di Giacomo Puccini che ha spesso attirato l’attenzione dei registi teatrali. Nella versione proposta, la regia è di Oliviero de Fabritiis.

La trama

Per quanto concerne la trama siamo all’interno di un monstarero. La protagonista è appunto Suor Angela, che svolge la sua vita monastica nel pieno rispetto dei voti che ha fatto a Dio. Nessuno sa però che la donna ha deciso di abbracciare una vita tanto austera per espiare un peccato fatto prima di vestire i panni monacali. Angelica aveva dato alla luce un bambino frutto di un amore, che non era visto di buon occhio. Alla nascita il piccolo le era stato strappato via, e ad oggi ancora non sa niente circa il figlio.

Il cast

Per ciò che concerne il cast, vedremo impegnati nei ruoli dei personaggi attori come Edda Vincenzi nelle vesti eponime e al suo fianco altri nomi illustri del tempo come Jolanda Gardino, Ortensia Beggiato. E poi ancora Angela Rocco, Stefania Malagù, Elvidia Ferracuti, Cecilia Fusco e Alberta Valentini. La regia televisiva è di Mario Lanfranchi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui