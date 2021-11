Chi è Kabir Bedi, l’attore noto per aver interpretato il ruolo di Sandokan?

Ecco chi è Kabir Bedi, l’attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan

Kabir Bedi è un attore indiano, noto in Italia soprattutto per il suo ruolo di Sandokan. Nato a Lahore, in Pakistan, il 16 gennaio 1946, decise di dedicarsi alla recitazione dopo l’università.

Raggiunse l’apice di successo nel 1976 quando appunto interpretò i panni di Sandokan, recitò poi in molti altri film e serie tv, l’abbiamo visto anche in Beautiful e Un medico in famiglia. Nonostante siano tanti i successi raggiunti nel corso della sua lunga carriera, in moltissimi continuano a ricordarlo per il ruolo di Sandokan.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è stato sposato ben quattro volte e ha avuto tre figli. Convolò a nozze con la modella e danzatrice indiana Protima Gupta nel 1969, dal loro amore sono nati Pooja e Siddharth, quest’ultimo si è tolto la vita nel 1997 all’età di 27 anni dopo che gli era stata diagnosticata la schizofrenia. In passato parlando della morte del figlio l’attore ha detto: “Si tratta di un dolore incolmabile. Ho fatto il possibile per salvarlo. Le famiglie degli schizofrenici soffrono di più perché amano qualcuno che è cambiato, non è più lo stesso”.

Kabir Bedi sposò poi la conduttrice Susan Humphreys, dalla loro unione è nato un altro figlio, il loro matrimonio naufragò dopo 13 anni. L’attore è stato brevemente sposato con Nikki Vijaykar, dopodiché ha sposato la produttrice e ricercatrice Parveen Dusanj. I due stanno insieme dal 2006 e sono convolati a nozze nel 2016.

L’attore nel 2004 ha fatto parte del cast dell’Isola dei famosi, dove si aggiudicò il secondo posto. Nel 2019 ha ricevuto il premio alla carriera a Matera, oggi vive in India. Kabir Bedi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

