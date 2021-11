Chi è e quanti anni ha Magomedov Gasbulla aka Mini Khabib, celebrità social?

Su Instagram può contare su un milione di follower, a dimostrazione di come sia davvero seguitissimo sui social. Stiamo parlando di Magomedov Gasbulla, alias Mini Khabib, un ragazzo di 19 anni che ha tuttavia le sembianze di un bambino.

Gasbulla soffre infatti di un particolare disturbo della crescita: nonostante sia maggiorenne, il fenomeno di Instagram appare molto basso, con viso e voce tipici dei bimbi.

Il giovane è riuscito ad ottenere un’enorme fama su Instagram come creatore di contenuti, un’attività che ha cominciato nel suo Daghestan, la repubblica della Federazione Russa in cui vive. Ma perché in molti lo conoscono Mini Khabib? Tutto merito di alcuni suoi video, diventati virali tra il 2020 e il 2021, in cui Gasbulla cerca di imitare la star della MMA Khabib Nurmagomedov.

Tra i due è nata un’amicizia talmente forte da far credere a molti utenti che Magomedov Gasbulla sia il figlio di Nurmagomedov. Tuttavia, questa gigantesca esposizione pubblica del 19enne richiama anche alcune critiche. Ad esempio si vocifera che Gasbulla sia stato anche colto da depressione per via della sua condizione, in particolar modo a causa della sua statura: qualcuno che vive assieme a lui avrebbe approfittato delle sue difficoltà per fare soldi, sempre secondo i detrattori.

