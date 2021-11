Denis Dosio e il video su OnlyFans in cui si infila patatine del McDonald’s nel lato B

Si fa di tutto pur di far parlare di sé.

O, nello specifico, si fa di tutto per guadagnare qualcosa (anche più di qualcosa, facendogli i conti in tasca) giacché il contenuto di cui andremo a parlarvi è a pagamento.

Nonostante ciò, sembra lo abbiano visto in tantissim*, a giudicare dai commenti su Twitter – dove è balzato in testa alle tendenze.

Parliamo del video che vedrebbe protagonista (usiamo il condizionale perché non lo abbiamo visto, né ci teniamo particolarmente) Denis Dosio, nel quale – come riportano diverse realtà online oltre che diversi profili su Twitter – si infilerebbe nel lato B delle patatine fritte di McDonald’s.

Un feticcio alquanto strano che ha creato un enorme clamore, se è vero che su Twitter non pare si parli d’altro.

Di seguito una compilation dei tweet più divertenti su quello che sembra l’argomento di giornata

Ma perché mi devo ritrovare in TL il video di Dennis Dosio che si infila delle patatine fritte nel deretano? Che male ho fatto nelle mie vite precendenti? pic.twitter.com/oR5BQTxAkS — ?? Chia • MM16? (@Ibra_Chia) November 3, 2021

Ma soprattutto non so se sono più scioccata per il fatto che Dennis Dosio si infili cose su per il sedere perchè glielo chiedono le fan o per il fatto che queste fan avranno si e no 13/14 anni — itsTEAtime? (@michiamotea) November 3, 2021

Le azioni di McDonald’s dopo la pubblicazione del video di Denis Dosio pic.twitter.com/kGdnzgxx2W — ???? ? (@Kalo9603) November 3, 2021

Da segnalare inoltre come, dato l’enorme interesse suscitato dal video, anche cercando su YouTube Denis Dosio in automatico la piattaforma suggerisce “video patatine”: ovviamente è impossible trovare il video in questione in questa maniera, ma c’è chi ci prova anche così.

