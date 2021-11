L’Eredità 3 novembre 2021, Claudio non indovina la parola alla prima Ghigliottina

Nella puntata odierna de L’Eredità è stato il campione Claudio ad arrivare al gioco finale.

Il tatuato campione, alla prima ghigliottina, è arrivato a concorrere per un montepremi di 22.500 euro – a partire da 180.000 euro.

E così, senza attendere il gong, Claudio ha scritto la parola misteriosa, a partire dalle seguenti cinque:

Foto

Macchina

Pace

Salute

Rigore.

La parola scelta da Claudio è stata quindi Tempo, che si confa sicuramente con Macchina (si pensi alla macchina del tempo).

Ma non è stata Macchina la parola scelta dagli autori.

La parola scelta dagli autori è stata bensì Movimento.

E così Flavio Insinna ha spiegato:

Foto in Movimento, per le foto che non riescono bene (le foto mosse).

Movimento della Macchina, parlando di cinema.

Movimento per la Pace.

La Salute viene meno, senza Movimento.

E, infine, Rigore in Movimento – per quelle occasioni calcistiche in cui il calciatore ha la possibilità di segnare facilmente, quasi fosse un penalty (un rigore).

