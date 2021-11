Chi è Lorenzo Viotti? Età, carriera e vita privata del direttore d’orchestra

Ecco chi è Lorenzo Viotti – Età – Carriera e Vita privata del giovane e talentuoso direttore d’orchestra

Lorenzo Viotti è un noto direttore d’orchestra svizzero, nonostante la giovane età ha già conquistato non poco successo nel corso della sua stimata carriera.

È nato a Losanna, in Svizzera, il 15 marzo 1990 ed è il figlio del direttore Marcello Viotti. Importanti sono i ruoli che svolge oggi, è infatti direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian, direttore principale designato dell’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi, dell’Opera Nazionale neerlandese e dell’Orchestra da camera dei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, Lorenzo Viotti è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Di recente ha però rivelato di essere ‘felicemente single’.

Parlando del suo carattere in una passata intervista ha dichiarato: “La mia educazione e il mio temperamento sono francesi, il mio passaporto è svizzero, l’Austria e la Germania hanno rappresentato la mia crescita musicale. Il mio sangue però è italiano: mi piace la dolce vita”.

C’è chi pensa che sia troppo giovane per i ruoli che svolge, in merito a ciò lui fa sapere che: “È una convinzione vecchia e, se posso dire, sciocca. Maturità non significa avere più anni. Se sai cos’è la malinconia e il sapore diverso delle lacrime puoi dirigere il “Poco Allegretto” della Terza di Brahms anche a trent’anni”.

Lorenzo Viotti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 5 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

