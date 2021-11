Cotto e Mangiato ricetta del 5 novembre 2021: frollini ai pistacchi

Ogni settimana, nella rubrica di Cotto e Mangiato, si conclude con una ricetta dolce. Tessa Gelisio ha preparato infatti dei frollini ai pistacchi, ricetta dolce di origine siciliana. Una frolla friabile e un gusto unico nel suo genere

La ricetta

Per preparare i frollini ai pistacchi, avrai bisogno di alcuni ingredienti:

3 uova

100 grammi di burro fuso

80 grammi di farina di pistacchi

200 grammi di farina

1 scorza di limone

1 bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

La preparazione di questi biscotti inizia con la pasta frolla. Prendi una ciotola e inizia a lavorare le uova con del burro fuso. Amalgama bene dunque accorpa la farina di pistacchi. Grattugia la scorza di un limone e poi anche la bustina di lievito per dolci. Continua ad amalgamare il tutto, dopodiché prosegui nella lavorazione usando le mani. Sposta l’impasto su un piano di lavoro e continua a lavorare. A questo punto prendi un mattarello e stendi l’impasto, lasciando alto almeno un centimetro. Prendi delle formine e ricava le forme dall’impasto che più ti piacciono. Adagia poi su della carta forno (stesa in una teglia ovviamente) e metti in forno. Cuocere a 170 gradi per una 30ina di minuti. Quando saranno dorati sfornare. Spolverata di zucchero a velo. Ed è cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui