All Together Now 2021, chi sono i personaggi che compongono il muro?

Un anno dopo il pezzo in cui scrivevamo dei componenti del muro della terza edizione di All Together Now, in questa occasione scriviamo dei componenti del muro della quarta edizione del format condotto da Michelle Hunziker (e con la giuria composta da J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga).

Una quarta edizione iniziata domenica scorsa e che andrà in onda ogni domenica fino alla finale del 19 dicembre 2021.

Chi c’è nel muro di All Together Now Italia 2021?

Sono parecchie le confermo ma ci sono anche due new entries (in grassetto) all’interno del muro del programma di Canale 5.

Andiamo a vedere quindi la lista completa della giuria dei 100, in ordine alfabetico:

Alessia Fabiani

Alma Manera

Andrea Cardillo

Annalisa Minetti (cantante, modella e new entry)

Carola Santopaolo

Claudio Di Cicco (concorrente dell quarta edizione di ‘The Voice of Italy’, già presente nel muro la scorsa edizione)

David Pironaci

Elisa Riccitelli

Eslisa Scheffler

Fabio Esposito

Fernando Proce

Francesca Ceci

Francesco Di Roberto aka Cizco

Francesco Rinaldi

Georgia Moss

Giada Farano

Giancarlo Genise

Giorgio Vanni

Ginta Biku

Giulia Provvedi

Giulio Pangi

Il Cile

Irene Antonucci

Irene Lo Cuoco

Jonathan Heitch

Leonardo Monteiro

Lucya Allocca

Ludovica Russo

Marc Mari

Maria Grazia Nazari

Marica Rotondo

Marta Torre

Martha Rossi (cantante, new entry)

Melita Toniolo

Micol Ronchi

Miriam Della Guardia

Raffaele Cibelli

Roxy Colace

Sara Facciolini

Senhit Zadik Zadik

Shernita Duran

Silvia Mezzanotte

Silvia Provvedi

Simona Bencini

Sonia Addario

Space One

Susanna Caira

Sylvia Pagni

Timothy Cavicchini

Valentina Gullace

Valentina Parisse

Veronica Rega.

Ricordiamo con i passato si siano seduti tra i membri del muro altri personaggi di assoluto prestigio del mondo dello spettacolo come Ariadna Romero, Youma Diakite, Gabriele Cirilli, Nek, Al Bano, Iva Zanicchi, Giovanni Vernia, Paolo Jannacci e Fabio Rovazzi.

