GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 16: “Centovetrine is back!”

Io finalmente venerdì sera ho adorato tutto! Ma quanto trash abbiamo visto? Ma vi rendete conto di quanto sono stati finti Belli e la moglie? Non so chi dei due ha recitato peggio.

Oh, non sono riusciti a piangere una lacrima che sia una! È un Guinness questo! Ci hanno provato in tutti i modi, ma niente! Sembravano me quando da piccola cercavo di piangere per convincere i miei a comprarmi, l’ultima Barbie uscita: finti uguali!

Io ho amato questo Centovetrine casalingo di venerdì sera, ma avete notato persino il fermo immagine finale? Lei che se ne va, lui che “fermati, guardami, dammi la forza di restare” lei che fa un sospiro ed esce di scena e lui che rimane dieci minuti a fissare il vuoto. Fine. Applausi. Bis.

È talmente fake questo GF che bisogna guardarlo con questo occhio, se no ci sarebbe solo da piangere. Ci rendiamo conto di cosa è andato in scena venerdì sera? Delia che prima ha detto a Soleil, che è la donna che deve fermare l’uomo, l’uomo arriva finché la donna consente, e già qui c’era da spegnere se la si prendeva sul serio, e poi al marito ha pensato bene di dire, di darsi una calmata che fuori non viene visto bene, più di una volta gliel’ha detto. Lui che ha messo mezzo metro di lingua in bocca a un’altra si è giustificato dicendo che era tutto un game, ma prima cosa parla come mangi e secondo se era mio marito non aveva più denti manco per poter pronunciare game!

Ma questa non è l’unica pessima figura di Belli, perché nello scontro con Aldo Montano nonostante avessero entrambi torto, ne è uscito peggio ancora una volta Belli. Alex è stato molto bravo a provocare e a fare l’uomo alfa dietro le spalle di Aldo, ma quando ce l’ha davanti è tutto un “io lo stimo, sono il suo primo fan, in questi giorni mi è mancato” per concludere con “nonostante tutto io ti voglio bene” con esilarante risposta di Aldo “Io no”. Insomma dai Montano lo ha sgamato e mantiene la sua posizione, ha messo una croce sopra e per lui è chiusa l’amicizia, mentre Belli gioca, finge e la cosa bella è che poi da del fake agli altri.

Nella situazione con Manuel, per la battuta infelice che ha fatto, sono d’accordo che non abbiano preso provvedimenti perché penso fosse chiaro, visto anche il rapporto che ha con Bortuzzo, che Alex non abbia detto nulla con cattiveria. È vero anche che la gente analizza ogni singola parola per cogliere in fallo chi non amano, però non mi piace la morale inversa di Signorini. Fino all’anno scorso hanno espulso gente per cose francamente non gravi, hanno botolato la D’Eusanio che ancora non sappiamo dove sia finita, e addirittura hanno mandato 4 persone in un centro antiviolenza, per delle battute brutte e infelici, e ora ti lamenti se la gente ha preso il filone dell’inquisizione? Voi li avete portati a questo, ora non puoi trattarli come tanti cretini.

Al televoto è uscita Jo e io sono contenta perché penso abbia sbagliato completamente la sua partecipazione, e si è salvato Nicola, che nonostante per il gioco sia nullo, penso sia l’unica persona vera in quella casa. Miriana è sempre stata chiara con lui, ma ha ragione Sonia quando dice , di digli chiaro e tondo che anche fuori non ci sarà trippa per gatti. Se tu dici ” qui non può succedere niente ma fuori vedremo” uno innamorato si attacca a quel fuori vedremo, e si illude perché io non credo manco per un secondo che fuori, loro due avranno mai un qualcosa.

Al televoto ci sono Soleil, Alex, Davide, Gianmaria e Carmen, nessuno uscirà ma il più votato manderà in nomination uno degli altri. Io solo perché più si accaniscono contro uno più io sto dalla sua parte, spero salviate Antinolfi, a me tra i 5 piace Davide, ma non ho un preferito perché anche lui non mi convince al 100%, e vi devo dire che senza tifare nessuno si sta una bellezza

Alla prossima, baci velenosi a tutti

