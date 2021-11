Chi è Gianna Scarpelli, ex moglie di Carlo Verdone? Chi sono i figli Giulia e Paolo?

Carlo Verdone, ad un passo dai 71 anni (li compirà il prossimo 17 novembre), è in un momento particolarmente positivo della propria carriera.

Ha da poco diretto una serie tv ‘Vita da Carlo’ per Amazon Prime e sono molteplici le ospitate per raccontare i retroscena legati a questo ultimo prodotto culturale che lo vede mattatore assoluto.

E con la ribalta nuovamente ottenuta, in molti si chiedono della vita privata dell’amato attore capitolino.

Una vita intrecciata con il cinema: figlio del critico cinematografico Mario Verdone, è fratello di Luca (regista) e Silvia (produttrice, moglie di Christian De Sica – di cui è stato compagno di banco alle superiori) e zio di Brando De Sica (attore e regista teatrale).

Nessun legame col cinema, invece, ha avuto l’ex moglie Gianna Scarpelli.

Ex moglie da cui è separato (dal 1996, dopo 16 anni di matrimonio) ma non divorziato e con cui ha avuto due figli, Giulia e Paolo (di cui scriveremo più sotto).

Chi è Gianna Scarpelli? Si sa poco della sua vita privata, che ha tenuto sempre lontano dai riflettori nonostante essere la metà di un personaggio estremamente popolare.

Si sa però che, nonostante la separazione, si è dedicata alla madre di Verdone negli ultimi giorni di vita, mentre era malata, e fece lo stesso con il suocero.

Una separazione che – come raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair dallo stesso Verdone – inizialmente non è stata molto semplice: “All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”.

Il buon senso che ha visto i due costruire un rapporto estremamente positivo, con la donna che ha avuto un suo ruolo nel suggerire all’ex marito di prendersi un periodo sabbatico:

“Per due anni mi sono chiesto come non perdere la battaglia: non parteciparci. Mi sono preso due anni sabbatici e ho viaggiato con i miei figli Giulia e Paolo, abbiamo girato il mondo e me li sono goduti. Là hanno capito che avevano un papà che si occupava di loro”.

Chi sono i figli di Carlo Verdone?

Carlo Verdone e Gianna Scarpelli hanno avuto due figli, Giulia (nata nel 1986) e Paolo (classe 1988 – nella foto in evidenza).

Entrambi hanno avuto spazio in alcuni dei film del padre:

un cameo per Giulia in ‘Al lupo al lupo’ e in ‘Viaggi di nozze’, un cameo per Paolo in ‘Grande, grosso e… Verdone’ e in ‘Io, loro e Lara’, oltre a un ruolo più rilevante in ‘Posti in piedi in paradiso’ (film del 2012 dove ha interpretato Francesco Segato, figlio di Domenico – Marco Giallini nel film).

Paolo, inoltre, condivide con il padre la passione per la musica e se Carlo si disimpegna come batterista, il figlio preferisce la chitarra.

