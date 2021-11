Chi è Eleonora, la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo?

Ecco chi è Eleonora, la nuova fidanzata del cantante de Il Volo Gianluca Ginoble

Nella puntata di oggi di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è arrivato uno scoop sulla vita sentimentale di un cantante. Si tratta di quella di Gianluca Ginoble, “il playboy” de Il Volo. Il cantante abruzzese classe 1995 infatti ha affermato che il suo cuore batte per una ragazza. Di chi si tratta? La fortunata è una certa Eleonora, che stando alle parole di Ginoble, si chiama proprio come sua madre. A quanto pare, l’artista non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sulla ragazza misteriosa, con cui sta da diverso tempo.

Su Instagram però è emerso qualche particolare, nonostante Ginoble non abbia condiviso scatti con nessuna ragazza, poiché è una persona parecchio riservata dal punto di vista privato. Noi curiosi di Nonsolo.tv però abbiamo scoperto chi potrebbe essere la misteriosa Eleonora, cercando tra i profili seguiti dello stesso account Instagram del cantante. Compare infatti Eleonora Venturini Storaro, una bellissima ragazza mora dal fisico statuario che di professione fa la designer. E’ inoltre laureata in fashion e costume alla Sapienza di Roma e ora studia a Milano.

Tra i suoi scatti, è presente la sua sfilata sul red carpet del Festival de Cinema di Venezia 2021. Proprio sotto la didascalia della foto, compare un “cuore rosso” messo proprio da Gianluca Ginoble. Insomma, sarà lei la sua nuova fiamma? Il dettaglio non mente.

