L’Eredità 7 novembre 2021, Gaia non indovina la parola alla Ghigliottina

E’ stata Gaia a raggiungere quest’oggi – domenica 7 novembre 2021 – a raggiungere il gioco finale de L’Eredità.

La ghigliottina ha visto la campionessa odierna arrivare a concorrere per 26.250 euro dopo essere partita da 210.000 euro.

E così la ragazza giunta alla prima partecipazione già al gioco finale s’è trovata a concorrere con le seguenti parole – indizio per indovinare la parola misteriosa scelta dagli autori:

Libro

Confondere

Fuori

Rosa

Primitivi.

Gaia ha quindi scelto la parola Uomini, tendenzialmente poco convincente (l’unica parola che si confa sicuramente è Primitivi).

Perché la parola scelta degli autori è Nomi.

Ed ecco le spiegazioni:

Libro dei Nomi

Confondere i Nomi, come capita ad alcuni di noi meno abili a memorizzare come si chama la gente.

“Fuori i Nomi, come in un poliziesco” – ci ricorda il padrone di casa Fabio Insinna.

Rosa dei Nomi, tra i quali si può scegliere per esempio il vincitore di un premio.

Nomi Primitivi: “Mare è primitivo, Marinaio è derivato”, sempre citando Insinna.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui