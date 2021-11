Ernani di Verdi, in onda su Rai 5

Il lunedì di Rai 5 si apre con un’opera davvero speciale. Si tratta dell’Ernani di Giuseppe Verdi. Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, parliamo della versione del dramma giovanile di Verdi andato in scena al Teatro Comunale di Bologna nel 2011. La versione proposta da Rai 5 viene proposta nella regia di Beppe De Tomasi e con la direzione di Roberto Polastri.

Il regista ha cercato con questa questa trasposizione teatrale di dare all’opera una massima aderenza possibile al contenuto originale del libretto di Francesco Maria Piave. Il tutto viene reso ancora più veritiero dalle scene curate nei minimi particolari e dai costumi di Daniele Naldi.

Trama

Il protagonista della storia è appunto Ernani, nome usato in incognito da Don Giovanni d’Aragona, il quale con un gruppo di fedeli sta cercando di attuare la rivolta contro il re Carlo per vendicare i gravi torti subiti, tra cui l’uccisione del padre. Il giovane è innamorato di Elvira, che a sua volta ricambia il sentimento ma che dovrebbe andare in sposa al suo vecchio zio Don Ruy Gomez de Silva, grande di Spagna.

Il cast

Nel cast vedremo Roberto Aronica nei panni del protagonista, Ivan Inverardi veste i panni di Don Carlo, Ferruccio Furlanetto interpreta Don Ruy De Silva e Dimitra Theodossiou veste invece i panni di Elvira. La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.

