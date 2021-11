Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 novembre, previsioni della settimana

Se vuoi sapere come evolve la situazione astrologica di questa settimana, sei nel posto giusto. Analizziamo insieme l’oroscopo di Paolo Fox per ogni segno zodiacale.

Ariete

Volendo generalizzare sia all’amore che alla situazione professionale, avrai una settimana tutto sommato buona. Se nei primi giorni le stelle ti invitano a tenere tutto a stretto controllo, nella seconda parte della settimana le cose andranno decisamente meglio.

Toro

Per i nati sotto al segno del Toro, la settimana amorosa e anche quella professionale vedranno una vera e porpia esplosione di positività. Più nello specifico, quella di lunedì sarà una giornata davvero al top grazie all’influsso positivo della Luna nel vostro segno.

Gemelli

La perfezione viene spesso inseguita dai Gemelli, e questa volta si approda nel posto giusto. Paolo Fox ha incluso il segno tra i Top della settimana. In particolare la giornata di mercoledì volgerà nel migliore dei modi, sia nel lavoro che in amore.

Cancro

Se volevi un periodo di ottimismo e di grandi soddisfazioni, allora vivi con intensità la settimana che sta per cominciare. Tanta positività la devi alla Luna che ti bacia e fa in modo che vada tutto per il meglio. Ne governano tutti gli ambiti, ma sarà l’amore in particolare a darti tutto quello di cui hai bisogno.

Leone

Anche per il Leone non si può dire che questa settimana andrà male. Concentrati soprattutto nel prossimo weekend, quando potrebbe verificarsi qualche episodio memorabile. Come per il cancro, anche tu devi tutto alla luna nel segno che ti promette prosperità e tante buone cose in amore e nel lavoro.

Vergine

Per i nati sotto al segno della vergine la settimana si spacca in due, un lato si e un lato no. La prima parte sarà quella migliore, mentre verso metà della settimana e in prossimità del weekend avrai un gran bel filo da torcere. Le stelle ti invitano quindi sia sabato che domenica a rimanere a casa e a far il nulla.

Bilancia

Molte cose positive per te in questa settimana. Eccezion fatta per giovedì e venerdì, due giornate sotto tono, tutto potrebbe girare così come te lo aspetti. Anche se stai vivendo un periodo di stanchezza e la sola cosa che vorresti è stare a casa a letto, al caldo sotto le coperte, cerca di rimanere il più concentrato possibile sul Lavoro.

Scorpione

Momento non proprio positivo per gli Scorpione. Certo la situazione non è tragica, ma nell’arco della settimana vivrai delle giornate molto sottotono, in particolare quelle di martedì e di mercoledì. Per tutti coloro che hanno dei progetti e sperano di portarli a termine quanto prima, meglio evitare le suddette giornate.

Sagittario

Momenti si e momenti no per te che sei del Sagittario. Le stelle ti invitano a rimanere in guardia soprattutto mercoledì e giovedì, quando rischierai che l’ansia prenda il sopravvento. Per fortuna andrà meglio nelle restanti giornate, con lunedì e domenica dove sarete al top sia nel lavoro che nell’amore.

Capricorno

Non dire che le cose andranno male, e questo vale sia per l’ambito lavorativo che per quello sentimentale. Avrai una settimana che andrà in maniera discreta tranne che per le giornate di venerdì e di sabato prossimo, quando sarà il tuo morale a non essere dei migliori. Calma e sangue freddo.

Acquario

Per te la settimana si aprirà e chiuderà con momenti rosei e spensierati. A crearti qualche problema tuttavia saranno le giornate centrali della settimana. Ma tutto sommato non accadrà nulla di cui bisogna preoccuparsi. Anzi, per come sei fatto tu cerva di occuparti proprio nella parte centrale della settimana all’amore e al lavoro, così da smorzare le tensioni.

Pesci

Per i pesci sta per iniziare una buona settimana. Le stelle indicano come giornate migliori proprio quelle centrali della settimana. Ma non temere, anche il week end ti darà soddisfazione. Per i momenti no, stai attento alle giornate di martedì e mercoledì, assolutamente da tenere sotto controllo.

