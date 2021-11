Chi è Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino

In attesa della nuova puntata del GF Vip 6, in onda stasera come sempre su Canale 5, sul web impazza il toto-nomi sui prossimi concorrenti del reality show. Stando alle indiscrezioni, sembra che anche Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano De Martino, sia pronta a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, ha fatto trapelare il nome di Adelaide De Martino, spiegando che la sorella del ballerino “aveva già sostenuto i casting ed era stata anche molto apprezzata”: forse è davvero arrivato il suo momento.

Classe 1995, Adelaide De Martino è originaria di Torre Annunziata ed è sorella del noto Stefano e di Davide, il più piccolo dei tre figli di Enrico De Martino e Mariarosaria Scassillo.

Della sua vita privata non si sa molto, anche perché la giovane ha sempre preferito rimanere lontana dal mondo dello spettacolo (almeno fino ad oggi). Tuttavia, la sorella di Stefano De Martino risulta fidanzata con Emanuele Vicorito, famoso attore, noto al grande pubblico per aver recitato nella serie Gomorra. Tra i due sembra andare davvero molto bene: Adelaide pubblica spesso foto sulla sua pagina Instagram assieme al partner (ma anche con il nipotino Santiago, figlio di suo fratello e di Belen Rodriguez), a cui dedica parole molto dolci.

