Too Large – La Migliore Amica: come sta Meghan oggi?

Questa sera su Real Time andrà in onda il primo episodio della prima stagione di Too Large, il programma in cui alcune persone obese tentano di perdere peso e riprendere in mano la propria vita, aiutate dal dottor Procter, chirurgo bariatrico.

In questo episodio la protagonista è Meghan Crumpler, che spera di sottoporsi ad un’operazione per perdere peso assieme alla sua migliore amica Vanessa Cross: un legame nato alle scuole medie e cresciuto giorno dopo giorno.

“Un giorno mi sono svegliata e ho pensato ‘Non voglio trovare l’amore perché sono grassa’. Volevo amare me stessa e volevo che qualcuno mi amasse se fossi riuscita a perdere peso”, ha detto Meghan, 42 anni. Quando ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Procter, Meghan pesava 225 chili e aveva bisogno di una bombola di ossigeno per respirare.

Il suo primo obiettivo è quello di perdere circa 10 chili e liberarsi del supporto per l’ossigeno. Per farlo, Meghan si è sottoposta ad una serie di allenamenti dentro casa sua e ha accettato alcune privazioni imposte dal dottor Procter (in primis niente fast food). Sembra che le cose stiano andando piuttosto bene, come si può vedere dai selfie pubblicati sulla sua pagina Instagram: se continua così, Meghan potrà sottoporsi all’intervento chirurgico.

Nelle immagini Meghan compare spesso assieme alla sua dolce metà, incontrato circa 10 anni fa dopo un primo matrimonio fallito.

