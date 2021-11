Ecco chi è Alvise Rigo – Età – Carriera e Vita privata del rugbista e concorrente di Ballando con le Stelle

Alvise Rigo è un noto rugbista che attualmente sta partecipando a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Il giovane ragazzo è nato a Venezia il 12 dicembre 1992, dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si è trasferito a Padova per studiare mediazione linguistica e culturale, intanto giocava anche a rugby. Ha fatto il suo esordio in Eccellenza nel Mogliano Rugby, dopo essersi trasferito a Padova ha iniziato a giocare con la Valsugana.

Il rugby non è la sua unica passione, oltre a praticare questo sport Alvise Rigo lavora anche come modello e personal trainer, nel 2020 lo abbiamo visto anche nei panni di ospite al Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Sui social pubblica soprattutto scatti che lo ritraggono durante i suoi shooting fotografici o foto che lo immortalano nella sua quotidianità, dove si mostra sempre da solo. Non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Alvise Rigo sta partecipando a Ballando con le Stelle dal 16 ottobre, la sua maestra di ballo è Tove Villför, lei sta facendo del talentuoso rugbista un vero ballerino. I due saranno ospiti insieme di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 novembre su Rai Uno.

Sara Fonte

